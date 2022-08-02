Sultangazi'de motosiklet yola fırlayan çocuğa çarptı

Sultangazi'de, sürücüsünün sokakta hızla ilerlediği motosiklet yola bir anda fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Savrulan çocuk şans eseri yara almazken, motosikletli durmayarak yoluna devam etti.

Haberler - DHA 02.08.2022 - 09:35

Sultangazi'de motosiklet yola fırlayan çocuğa çarptı

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İstanbul'da motosikletin çarptığı küçük kız, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

sokakta savrulurken, motosiklet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Küçük çocuk şans eseri yaralanmadı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor.

Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor. 

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