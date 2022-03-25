Sultangazi'de öğrenciyi taciz eden temizlik görevlisi tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan kişi, bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.



Olay, geçen hafta Esentepe Mahallesi'ndeki bir okulda yaşandı. İddialara göre 8. Sınıf öğrencisi Z.Ç., sınıf arkadaşına okulda temizlik görevlisi N.T.'nin(43) kendisini taciz ettiğini ama bu durumu ailesine anlatamayacağını söyledi.

Bunun üzerine Z.Ç.'nin arkadaşı durumu önce ailesine ardından da okuldaki öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerin şikayeti üzerine N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.Ç. ve N.T.'nin ifadelerinin ardından N.T., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen N.T., 'Çocuğa karsı cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Olaydan sonra öğrenciler okulun kapısına 'Tecavüzcülere İdam' yazıları yazdı.

"AİLEME SÖYLEYEMEM BENİ OKULDAN ALIRLAR"



Olayı duyan veliler ise duruma tepki gösterdi. Aynı okulda kızı okuyan Derya Kızıl, "Taciz edilen kız 'Aileme söyleyemem beni okuldan alırlar' demiş. Bu konuyu ortaya çıkaracaksın ki senden sonrakiler güvende olsun. O 8. Sınıf öğrencisi, bu sene okuyup gidecek ama burada kız öğrenciler devam edecek. Benim kızım 5. Sınıf öğrencisi, Allah korusun ya ona yapılırsa" dedi.



Öğrenci velilerinden Perihan Demir ise, "Ben olayı internetten öğrendim. Benim de çocuğum bu okulda. Bunun cezalandırılması lazım. Büyük bir şey yapılmalı ki bu tür şeyler bitsin. Duyduktan sonra inanın uyuyamadım" diye konuştu.