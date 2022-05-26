Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.



Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu.



C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Veliler ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdü.



Bir veli, olayla ilgili şunları söyledi:



"Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz.''