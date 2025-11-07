Sultangazi'de otizmli gence otomobil çarptı: Sürücü kaçtı

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki otizmli Mecit Emre Çelik, iddiaya göre dün öğle saatlerinde evden habersiz dışarı çıktı. Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istediği sırada Çelik'e otomobil çarptı.

Otizmli genç çarpmasının etkisiyle savrulurken, otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Evden daha önce de habersiz çıkan Mecit Emre Çelik'in babası Onur Çelik, ayakkabısına takip cihazı yerleştirdi.

Baba Onur Çelik, bu cihaz sayesinde Mecit Emre Çelik'in parkta olduğunu fark etti. Parka giden ve oğlunun ayağında kanlar olduğunu gören baba Çelik, oğlunu hastaneye götürdü. Bacağında kırıklar olduğu belirlenen Mecit Emre Çelik'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Mecit Emre Çelik'in karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.