Sultangazi'de otluk alanda yangın: Alevler gecekonduya sıçradı

Zübeyde Hanım Mahallesi 1437 Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki gecekondulara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

İKİ GECEKONDU YANDI

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki gecekondu hasar gördü.



Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

