Sultangazi'de otomobil alev alev yandı: Trafik durdu

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik durdu.

DHA 17.03.2021 - 09:42

Sultangazi'de otomobil alev alev yandı: Trafik durdu

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Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 20.30 sıralarında İSKİ önünde bir otomobil alev aldı.

Başakşehir istikametinde seyir halinde olan Bahri Karaaslan adlı sürücü, otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Karaaslan aracını yol kenarına çekerek durdurdu.  Kısa bir süre sonra otomobil bir anda alev aldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu. 

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Aracın söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. 

Araç sürücüsü Bahri Karaslan, “Ben seyir halindeyken önce bir duman çıktı. Sonrasında dumanın nerden çıktığını tespit etmek istedim. Aracın ön kaput bölümünü açtığım an alevler çıktı. Araç bu hale geldi" dedi.

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