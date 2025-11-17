Sultangazi’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda, seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup aşağıya indi. Ancak etrafa yayılan yakıt nedeniyle yolu ve tüm aracı alevler sardı.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.