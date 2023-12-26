Sultangazi'de silahlı kavga: 1yaralı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

