Sultangazi'de silahlı kavga: 1yaralı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DAHA ÖNCE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLANMIŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Saldırıda yaralanan kişinin ailesine ait otomobilin 1 Kasım Çarşamba günü kundaklandığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.
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