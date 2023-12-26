Sultangazi'de silahlı kavga: 1yaralı

İstanbul Sultangazi'de husumetli  iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yaralandı.

Sultangazi'de silahlı kavga: 1yaralı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de silahlı kavga: 1yaralı - 1

DAHA ÖNCE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLANMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Saldırıda yaralanan kişinin ailesine ait otomobilin 1 Kasım Çarşamba günü kundaklandığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.

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