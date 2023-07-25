Sultangazi'de şoförlerin park kavgası

Sultangazi'de şoförlerin tartışması kavgayla bitti.



Hastaneye gelen kamyonet şoförü, aracını park etmek istediği sırada taksi durağında bulunan bir kişi, park ettiği yerin taksilere ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı.



Kamyonet şoförü aracını park ettikten sonra taksi şoförü ile tartışmaya devam etti; ardından da iddiaya göre, taksi şoförüne kafa attı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından, olay yerinden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.



Kamyonet şoförünün polise, "Çekilin" demesi üzerine, taksi şoförü, "Sen polise nasıl çekil dersin" diyerek yeniden tepki gösterdi. İkili arasında bir süre daha devam eden kavga, polislerin araya girmesiyle sona erdi.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin