Sultangazi'de şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor

Cebeci Mahallesi 2015. Sokaktan, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Faruk Kalburcu'nun silahını temizlediği sırada ateş alması sonucunda yaralandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bina girişinde güvenlik önlemi alırken eve giren sağlık ekipleri Faruk Kalburcu'yu ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kalburcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. "EŞİ VE BALDIZI PLANLADI" Kalburcu'nun cenazesini teslim almaya memleketi Gaziantep'ten gelen baba İsa Bağdatlı, olayın silah temizliği sırasında yaşanmadığını öne sürdü. Bağdatlı'nın iddiasına göre, oğlunun baldızı Çiğdem B.'nin eşi 3 yıl önce vefat etti. Çiğdem B.'nin o günden beri silah taşıdığını iddia eden acılı baba İsa Bağdatlı olay günü Çiğdem B.'nin ablası Pınar Kalburcu'yu evine ziyarete geldiğini öne sürdü. Eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Pınar Kalburcu ise kardeşi Çiğdem B. ile plan yaparak eşini öldürdü. Cinayette kullanılan silah ise, ölen Faruk Kalburcu'nun baldızının silahıydı. Polise ihbarda bulunarak olayın silah temizliği yaparken yanlışlıkla gerçekleştiği söyledikleri öğrenildi.

"SIRTINDAN 2 MERMİYLE VURULMUŞ"



Ölen Faruk Kalburcu'nun dayısının oğlu Hakan Yıldız ise "Sırtından 2 mermiyle vurulmuş. Bir de düştüğü an alnında bir iz vardı. Bir arbede mi olmuş onu bilmiyorum. Ne olduysa o iki kız kardeş arasında bir şeyler oldu. Duyduğuma göre eşi 'Silah benim elimdeydi' diye ifade vermiş." ifadelerini kullandı.



"BİR ÇOCUK 'BABAMI VURDULAR' DEDİ"



Mahalle esnafı S.Ö. ise olaydan sonra yaşananları anlatarak, "İki bayan aşağı indi. Koşa koşa gittim yardım etmeye ondan sonra iki bayan daha aşağı indi. Bu sefer de 'Cinayet var, cinayet oldu diye bağırdılar' sonra içeri girmeye kalkışmadım korktum. Sonra aşağıdan bir küçük çocuk indi. En son baktığımda 'Babamı vurdular' dedi.

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Faruk Kalburcu'nun cenazesinin pazartesi günü memleketi Gaziantep Şahinbey Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.