Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddiaya göre saat 08.30 sıralarında işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi.

Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.