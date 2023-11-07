Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip ederek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından dövüldü. Zanlı gözaltına alındı.

Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı

'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddiaya göre saat 08.30 sıralarında işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi.

Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı - 1

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti.

Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yı tekme ve yumruklarla dövdü.

Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı - 2

Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının Nusret K.'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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