İstanbul Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Osmangazi Alt Geçidi'nden Esentepe Mahallesi’ne seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı.
Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.
Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.