Sultangazi'de tünelde zincirleme kaza: 9 araç çarpıştı, 4 yaralı

Sultangazi'de Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sultangazi'de tünelde zincirleme kaza: 9 araç çarpıştı, 4 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Tünel içerisinde kaza yapan 2 araç, yolun sol şeridinde durdu.

Kaza yapan araçların sürücüleri fotoğraf çekmek ve tutanak hazırlamak amacıyla araçlarından inecekleri sırada arkadan gelen 7 araç, yolda duran araçlara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine tünele polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 4 kişinin yaralandığı anlaşıldı. Yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye götürülürken, 2 kişiye ambulansta ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan 9 aracın çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...