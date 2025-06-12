Sultangazi’de yangın paniği: İki binaya daha sıçradı

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler daha sonra 2 binaya daha sıçradı.

Sultangazi’de yangın paniği: İki binaya daha sıçradı

'de 18.15 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 2854. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki 2 binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında 3 binanın çatısında hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Binaların çatılarında oluşan hasar dron ile havadan görüntülendi.

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