Sultan'ın şüpheli ölümünde savcı mütalaasını açıkladı

Sanıklar Karaca ve Çeribaşı'nın ise Irmak'ın yaşamını yitirdiği odaya girdiklerinde maktulün yanında sanık Tekcan'ı gördüklerini anlattıklarını bildirdi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Savcı, dosya kapsamı ve diğer sanıkların anlatımı doğrultusunda, Irmak'ın Tekcan tarafından öldürüldüğünün anlaşılması nedeniyle Tekcan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen Karaca ve Çeribaşı'nın ise beraatını istedi.



Ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, 13 Temmuz'a ertelendi.