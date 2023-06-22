Sultan'ın şüpheli ölümünde savcı mütalaasını açıkladı

Ankara’da 29 yaşındaki Sultan Irmak’ın evinde başından tek kurşunla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, genç kadının erkek arkadaşı Berk Tekcan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'ın ise beraatını istedi.

Sultan'ın şüpheli ölümünde savcı mütalaasını açıkladı

’da yaşayan Sultan Irmak isimli kadın, 3 Mayıs 2022 günü Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Irmak’ın yanında olayda kullanılan tabanca da bulundu.

EVDEN HIZLA ÇIKARKEN KAMERALARA YAKALANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtlarından olay günü binadan hızla çıktıkları tespit edilen Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca (24) ve Kadir Çeribaşı (27) gözaltına alındı.

Sultan'ın şüpheli ölümünde savcı mütalaasını açıkladı - 1

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Sultan Irmak'ın intihar ettiğini ileri süren 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıkların Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca, Kadir Çeribaşı ve Sultan Irmak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

ADLİ TIP VE UZMAN RAPORLARI: OLAY İNTİHAR DEĞİL

Sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, adli tıp kurumu ve uzman raporlarına göre Irmak'ın ölümünün intihar olamayacağını belirterek, olay esnasında sanık Berk Tekcan'ın diğer sanıkların bulunduğu salondan ayrıldıktan sonra silah sesinin geldiğini söyledi.

Sultan'ın şüpheli ölümünde savcı mütalaasını açıkladı - 2

Sanıklar Karaca ve Çeribaşı'nın ise Irmak'ın yaşamını yitirdiği odaya girdiklerinde maktulün yanında sanık Tekcan'ı gördüklerini anlattıklarını bildirdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı, dosya kapsamı ve diğer sanıkların anlatımı doğrultusunda, Irmak'ın Tekcan tarafından öldürüldüğünün anlaşılması nedeniyle Tekcan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen Karaca ve Çeribaşı'nın ise beraatını istedi.

Ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, 13 Temmuz'a ertelendi.

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