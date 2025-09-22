Sülük toplarken mahsur kaldı

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sülük toplayan Rıdvan Kozan (50), bölgede mahsur kaldı.



Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan Kozan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.