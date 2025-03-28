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Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara ait tezgahları kaldırdı.

Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi 'nın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar satış tezgahlarına müdahale etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kaldırılmasını talep ettiği manastır çevresindeki 10 tezgah kaldırıldı.

Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı - 1

''DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK''

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, " destinasyonlarımızın çevresi görüntü açısından büyük önem arz ediyor. şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek" denildi.

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