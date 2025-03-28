Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Türkiye 'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı 'nın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar satış tezgahlarına müdahale etti.

''DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK''



Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Turizm destinasyonlarımızın çevresi görüntü açısından büyük önem arz ediyor. Sümela Manastırı şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek" denildi.