Sümela Manastırı'nda ayin ertelendi

Sümela Manastırı'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos'ta yöneteceği 11'inci ayin, 23 Ağustos'a ertelendi.

Sümela Manastırı'nda ayin ertelendi

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından 'nda Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilip kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştirilecek.

Sümela Manastırı'nda ayin ertelendi - 1

Ayine katılım sağlayacakların valilik bünyesinde akredite işlemleri sürerken Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos’ta yöneteceği beklenen ayinin 23 Ağustos'a ertelendiği belirtildi.

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