Sümela Manastırı'nda ayin ertelendi

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nda Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilip kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştirilecek.

