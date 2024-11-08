Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadın alanında yapay zekanın bazı tehditler barındırdığını görüyoruz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Yapay Zeka ve Kadın temasıyla Haliç Üniversitesi'nde 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlendi.



Zirve öncesinde NTV'ye konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın her alanda kullanıldığını fakat bu alanlarda insanlar için çeşitli avantajlartla birlikte bazı tehditlerin de barındırdığını dile getirdi.



Yakın zamanda Lübnan'da ve Gazze'de savaşlarda bu teknolojilerin kullanıldığına dikkat çeken Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadın alanında da biz bunun örneklerini, yapay zekanın nasıl tehditler barındırabileceğini gördük. Dolayısıyla bu alanda tüm dünyada uzmanlığını ortaya koymuş isimleri buraya davet ettik." dedi.



Bayraktar, "İki gün boyunca kadınlar için yapay zeka yoluyla daha adil bir dünya mümkün olabilir mi? Çeşitli önyargılar aynen korunur mu, sürdürülür mü? Yoksa bunlar aşılır mı? Yapay zekanın oluşturulmasında kadınlar nasıl daha fazla yer alır? Tüm bunları konuşacağız." ifadelerini kullandı.



"KADINLARIN DAHA ÇOK ROL ALMASI"



İşe alımlarda kadına karşı ayrımcılık yapıldığı, erkek adayların daha çok tercih edildiğini dile getiren Bayraktar, "Kredi başvurularında yapay zeka kullanıldığında orada da bir cinsiyetçi bakışın sürürüldüğü görüldü. Erkek başvuruların tercih edildiği, suçluların yeniden suç işleme olasılıklarının araştırıldığı bir çalışmada yapay zeka kullanıldığında sadece cinsiyet değil ırk temelli ayrıcalık yaptığı görüldü." dedi.



Bayraktar, daha adil bir şekilde bu sistemlerin kullanılabilmesi için kadınlar olarak daha fazla rol alınması gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.