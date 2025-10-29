Sümeyye hemşireden acı haber

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Sümeyye Solmaz yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Solmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Solmaz'ın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.