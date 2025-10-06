Sumud Filosu baskını: 14 Türk vatandaşının Ürdün'den getirilmesi için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini beklediklerini belirtti.



NE OLMUŞTU?



İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.



Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletti.



Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor. Teknelerde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi dün İsrail'den İstanbul'a getirilmişti.

KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜLER

Aktivistler, İsrail güçleri tarafından kötü muameleye uğradıklarını, yemeğe ve temiz suya erişemediklerini anlatmıştı.

NTV'ye konuşan Sumud Filosu yolcularından Said Ercan, "Gemimizde oyuncaklar, çikolatalar, şekerler ve çocuklar için hediyeler vardı. Çok sert hakaretelerle geldiler. Bizi ilk gün ne yemek ne su, ters kelepçe ile 5 saat kaldık" dedi.

Ercan, götürdükleri oyuncakların ele geçirilmesi engellemek ve Gazze'daki çocuklara ulaşabilmesi umuduyla poşetlere koyarak denize attıklarını söyledi.