Sumud Filosu'na İsrail saldırısı | MSB: Alıkonulan tüm katılımcılar derhal serbest bırakılmalıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) İzmir'de haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI

Küresel Sumud Filosu yeniden İsrail 'in hedefi oluyor.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

MSB kaynakları "“Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, İsrail'in alıkonulan tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ UZATILDI

MSB kaynakları, İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süre ile uzatılan ateşkes kararından memnuniyet duyduklarını dile getirip "İsrail’in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'DEN PATRIOT

Almanya, NATO rotasyonu kapsamında bir patriot hava savunma bataryasını haziran sonundan itibaren Türkiye ’ye konuşlandırılacak.

MSB, bu konuya ilişkin de bilgilendirmelerde bulundu.

MSB kaynakları, 6 aylık süreçler içerinde patriot füzelerinin ve ülkelerinin değişmesinin rutin bir süreç olduğunu dile getirdi.

NATO İÇİN BORU HATTI ÖNERİSİ

Türkiye, NATO'ya askeri akaryakıt boru hattı önerisinde bulunmuştu.

MSB kaynakları, "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO’nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO’nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, söz konusu projenin, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak’ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz ettiğini dile getirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır.”