Sumud filosuna saldırı: 36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk vatandaşının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye döneceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından verilen bilgide, Türk vatandaşlarını ve üçüncü ülke vatandaşlarını taşıyan uçağın havalandığı belirtildi.

Uçağın Türkiye saati ile 15.40 civarında iniş yapmasının beklendiği aktarıldı.

Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU TÜRK VATANDAŞLARI DÖNÜYOR

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, öğleden önce yaphtığı yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir." bilgisini verdi.

Keçeli, açıklamasında ayrıca, "Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." dedi.

Keçeli, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin, Hamas'ın Gazze planına yaklaşımını da değerlendirdi. Keçeli, şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir."



"Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir."



"Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.



Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.



Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır."

12 ÜLKEDEN AKTİVİSTİN DE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise, İsrail'de tutulan Türk vatandaşlarını almaya giden Türk Hava Yolları (THY) uçağının ABD dahil 12 ülkenin vatandaşını da getireceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'de tutulan vatandaşlarımızın bugün (4 Ekim) ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir."