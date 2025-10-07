Sumud Filosu'ndaki 14 Türk, ülkeye dönmek üzere Ürdün'e geçti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu'nda Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, filonun teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14’ünün bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiğini duyurdu.



Keçeli, "Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?



İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.



Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.



Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor. Teknelerde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi önceki gün İsrail'den İstanbul'a getirilmişti.



KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜLER



Aktivistler, İsrail güçleri tarafından kötü muameleye uğradıklarını, yemeğe ve temiz suya erişemediklerini anlattı



NTV'ye konuşan Sumud Filosu yolcularından Said Ercan, "Gemimizde oyuncaklar, çikolatalar, şekerler ve çocuklar için hediyeler vardı. Çok sert hakaretelerle geldiler. Bizi ilk gün ne yemek ne su, ters kelepçe ile 5 saat kaldık" dedi.



Ercan, götürdükleri oyuncakların ele geçirilmesi engellemek ve Gazze'daki çocuklara ulaşabilmesi umuduyla poşetlere koyarak denize attıklarını söyledi.