Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu yolda: Türk vekil Çalışkan son durumu NTV'ye anlattı

Küresel Sumud Filosu'nu takip eden başka bir filo, Özgürlük Filosu da Akdeniz'de ilerleyişini sürdürüyor.

11 gemilik bir filo, İtalya'dan yola çıktı. Filodaki gemilerden biri de mayıs ayında saldırıya uğrayan Vicdan Gemisi.

Mürettebatla birlikte 92 kişiyle yol alan Vicdan Gemisi'nde 3 Türk milletvekili var. Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan gemideki son durumu NTV'ye anlattı.

