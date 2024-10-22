SunExpress 400 kabin memuru alacak! İşte kabin memuru alımı başvuru şartları

SunExpress tarafından verilen ilanda, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere kabin memuru kadrosuna alım yapılacağı belirtildi. İşte, kabin memuru alımı başvuru şartları



İlanda, 30 yılı aşan tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanıyla vatandaşlara hizmet veren şirketin kabin memuru olmak isteyenlere çağrı yaptığı aktarılarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve pasaportuna sahip, 18-40 yaş aralığında, en az lise mezunu diplomasına sahip olanların, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilenlerin başvurabileceği kaydedildi.



Başvuru yapacak kişilerin boy ve kilo kriterlerini karşılamasının da aranan şartlar arasında yer aldığı bildirildi.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



SunExpress’in yeni kabin memuru alımı ilanında adaylar için belirlediği kriterler belli oldu:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



18-40 yaş aralığında bulunmak,



En az lise mezunu olmak,



İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip olmak.



Ayrıca adayların iletişim becerileri, ekip çalışmasına yatkınlıkları ve müşteri memnuniyetine gösterdikleri özen gibi yetkinlikler de değerlendirilecek önemli hususlar arasında yer alıyor.