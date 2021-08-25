Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı

Van'da sağlık çalışanları sünnet düğününe gidip aşı standı kurdu. Sünnet düğününe katılan davetlilere yönelik anonslar yapan sağlık çalışanları, burada birçok kişinin aşısını yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye'nin corona virüs risk haritasında 'sarı' kategori ile vaka sayısının yüksek olduğu Van'da sağlık çalışanları ev ev dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor.

Erciş ilçesinde ise sünnet düğünü yapıldığını öğrenen sağlık çalışanları, salona gelerek aşı çalışması yaptı. Davetliler de bu uygulamadan memnun kaldı.



AŞILAMA ORANI YÜZDE 70'E YAKLAŞIYOR

Aşılama oranının yüzde 67,9'larda olduğu Van'da sağlık çalışanları, aşıda seferberlik başlattı. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60'ı geçtiği Erciş ilçesinde ise görev yapan sağlık çalışanları, ikna ekibi kurdu. Kırsal bölgelerde ev ev dolaşan sağlık çalışanları, düğün, sünnet gibi kalabalık ortamları da takip edip, çalışma yapıyor.

"AMACIMIZ AŞILAMA ORANINI YÜZDE 75'E ÇIKARMAK"

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire Derya Kılıç, aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Mobil araçlarımızla kırsalda, köylerde ve mezralarda ev ev dolaşarak, aşı yapıyoruz. Amacımız aşılama oranını yüzde 75'e çıkarmak ve risk haritamızı maviye çevirmek. Buradan halkımızı aşı yapmaya davet ederken, artık salgın günlerinden de çıkmak istiyoruz" dedi.

