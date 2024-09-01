Sünnet düğününde kan aktı

Afyonkarahisar'da bir sünnet düğününde tüfekle havaya ateş açan şahıs, 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu.

Sünnet düğününde kan aktı

'daki bir düğününde kan aktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli kasabasında meydana geldi.

Beldede gerçekleştirilen sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuk, havaya açılan ateş sonucu karnından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki H.B.Ö. adlı şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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