Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı

Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen 2,5 yaşındaki çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı

'da Ergani Devlet Hastanesine için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı - 1

İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y, 2,5 yaşındaki oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.

Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı - 2

S.Y, sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.

Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yanlış cerrahi müdahale ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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