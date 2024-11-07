Sünnet sonrası rahatsızlanan Metin Muhammet hayata tutunamadı

​Ailesi tarafından 30 Ocak'ta Niğde'de bulunan bir özel tıp merkezine götürülen Metin Muhammet Erden, burada sünnet ettirildi. Sünnet sonrası geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası kusarak fenalaşan Metin Muhammet, 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

KUSURAK TEPKİ VERDİĞİ AĞRI KESİCİ BU KEZ DAMAR YOLUYLA VERİLDİ

İddiaya göre, yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı. Metin Muhammet Erden, karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

