Sunta keserken elini makineye kaptırdı: Parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan Reşit T. (37), yatar daire makinesiyle sunta keserken, elini makineye kaptırdı.

Sol el başparmağı kopan Reşit T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.