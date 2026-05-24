"Süper El Nino" kapıda. Türkiye'de rekorlar kırılabilir, bu yaz her şey farklı olabilir

"ÖZELLİKLE DOĞU AKDENİZ'İ ETKİLEBİLİR”

Tağıl, "Özellikle yaz sonunda, yaz boyunca biriken deniz yüzeyi sıcaklıkları ile Akdeniz ve Karadeniz'de gözlemlediğimiz ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar, sonbahar mevsiminde kuzeyden sokulacak soğuk hava kütleleriyle birleştiğinde, fırtınalar, kuvvetli sağanaklar ve yer yer Akdeniz'e özgü tropikal benzeri fırtına olan medicane olayları için uygun koşullar oluşturabilir. Bu durumun özellikle Doğu Akdeniz'de etkili olabileceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

“YENİ SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR”

"Süper El Nino" etkisinin 2027'de de süreceğini belirten Tağıl, "2026-2027 döneminde sonbahar mevsiminin daha sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyoruz ancak ortalamaların üzerindeki bu sıcaklıklara ekstrem hava olaylarının da eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle orman yangınları ve sel olaylarının daha sık yaşanabileceği bir dönem öngörüyoruz, hatta 2026 yazında ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılması da olası görünüyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Tağıl, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riskinin büyüyeceğini, Karadeniz'de ise şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkabileceğini söyledi.

KURAKLIK VE YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Sürecin yalnızca meteorolojik bir gelişme olarak değil, enerji, tarım, su yönetimi ve kuraklık ile yangın gibi afet riskleri açısından stratejik bir hazırlık dönemi olarak ele alınması gerektiğini belirten Tağıl, su kaynaklarının korunması ve kuraklık ile yangın riskine karşı önlemlerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.