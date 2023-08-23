Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?

Mekke'de etkili olan "süper hücre" olayı, şiddetli yağış ve fırtına ile Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Görüntüler ardından süper hücre ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, süper hücre nedir, nasıl oluşur?

Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Süper Hücre nedir, nasıl oluşur? - 1

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA BULUTLARI

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez. Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir. Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.

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