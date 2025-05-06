Süper Lig 35. hafta fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, şampiyonun ilan edilmesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, deplasmanda bu hafta puan kazanmak ve şampiyonluğa artık b1 dam atmak istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de bu hafta kritik bir derbi mücadelesi yaşanacak. Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.
Süper Lig'de bu hafta kritik bir derbi mücadelesi yaşanacak. Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.
SÜPER LİG 36. HAFTA
Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
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