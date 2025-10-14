Süper Lig maçlarını kapsıyordu: Anayasa Mahkemesi'nden TFF'nin yetkisine iptal kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen, maçları kaçak olarak yayınlayan siteleri erişime engelleme yetkisi Anayasa Mahkemesi 'ne takıldı.

AYM DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ



Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, TFF'nin mahkeme kararı olmadan erişimi engelleme yetkisine sahip olmasını, basın ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığına hükmetti.

"KEYFİ KULLANIMI ENGELLEYECEK GÜVENCE YOK"

Oy çokluğuyla alınan karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Kısa gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; söz konusu yetkinin keyfi şekilde kullanımını engelleyecek herhangi bir güvencenin öngörülmediği vurgulandı.

"YETKİ, DENETLENEBİLİR DEĞİL"

Erişim engelleme yetkisine ilişkin işlemlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da denetlenemeyeceği belirtilen kararda, "Kamusal makamların takdir yetkisini daraltmak suretiyle keyfi uygulamaların önüne geçebilecek temel güvenceleri içermediği, bu nedenle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.