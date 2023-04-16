Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 30. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.



Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

SONUÇLAR



Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:



Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1



Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0



İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0



Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0



Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1



Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0



Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0



PUAN DURUMU



Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

