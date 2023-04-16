Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 30. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.
SONUÇLAR
Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0
İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0
PUAN DURUMU
Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
30. HAFTANIN PROGRAMI
18 Nisan Salı
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
19 Nisan Çarşamba
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.