Süper Loto'da 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango Süper Loto 25 Milyon TL büyük ikramiyesiyle bu akşam saat 20.00’da çekiliyor. Süper Loto bayilerden, http://millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından oynanabilecek.

02.08.2020 - 11:16

Süper Loto'da 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?

İlişkili Haberler

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Sisal Şans’la birlikte yenilenen milli piyango'da oyunlar da yenilendi.

Artık hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da tarihi çekilişlerden biri bugün (2 Ağustos) gerçekleşecek.

Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL.

Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek. Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20.00’da yapılacak.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...