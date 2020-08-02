Süper Loto'da 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Sisal Şans’la birlikte yenilenen milli piyango'da oyunlar da yenilendi.

Artık hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da tarihi çekilişlerden biri bugün (2 Ağustos) gerçekleşecek.

Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL.

Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek. Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20.00’da yapılacak.