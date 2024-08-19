Süper Mavi Ay nedir, Mavi Ay ne zaman görülecek?

Dolunay ortaya çıkacak ve insanlar süper mavi dolunaya tanıklık edecek. Bu nadir gök olayı en son Ağustos 2023’te meydana gelmişti ve bir sonraki Süper Mavi Ay'lar Ocak ve Mart 2037’de bekleniyor. Peki, Süper Mavi Ay nedir, Mavi Ay ne zaman görülecek?

Süper Mavi Ay nedir, Mavi Ay ne zaman görülecek?

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "mavi Ay" kendisini bir kez daha göstermeye hazır.

Süper Ay'lar, yılın en büyük ve en parlak Ay olayları olarak biliniyor. Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, 19 Ağustos’ta gökyüzüne yükselecek.

Bu nadir gök olayı, Süper Ay ve Mavi Ay'ın birleşimi Süper Mavi Ay, bugün saatiyle 04.36’da en yüksek noktasına ulaşacak.

SÜPER MAVİ AY NEDİR?

Süper mavi ay aslında mavi değildir ancak parlaktır. Süper Mavi Ay, normal dolunaylara göre %16 daha parlak ve %14 daha büyüktür.

NASA'ya göre Mavi Aylar her iki ila üç yılda bir meydana gelir. Dolunaylar arasında kabaca 29,5 gün olduğundan Şubat ayında hiçbir zaman aylık Mavi Ay yaşanmayacak, çünkü ortak yılda yalnızca 28 gün ve artık yılda 29 gün var.

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