Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Piyango bilet sorgulama

İnternet üzerinden oynanan Süper Piyango 14 Temmuz çekiliş sonuçları belli oldu. İşte ikramiye kazanan şanslı bilet numaraları...

ntv.com.tr 15.07.2020 - 10:14 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:29

Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Piyango bilet sorgulama

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Corona virüs önlemleri kapsamında milli piyango İdaresi internet üzerinden oynanabilen yeni şans oyunları başlatmıştı. Nisan ayından beri internetten oynanan Süper Piyango 14 Temmuz tarihli çekilişte de ikramiyeler sahiplerini buldu.

SÜPER PİYANGO KAZANAN BİLET NUMARALARI

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 413621

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

081299 - 122871 - 152708 - 165521 - 223114 - 265079 - 311616 -  411583 - 469732 -  483574

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

028162 - 163162 - 200335 - 215186 - 264666

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar: 1 - 9

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA

Süper Piyango 14 Temmuz çekilişi için bilet sorgulama işlemini 'http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_superpiyango.php' adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

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