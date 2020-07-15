Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Piyango bilet sorgulama

ntv.com.tr 15.07.2020 - 10:14 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:29
Corona virüs önlemleri kapsamında milli piyango İdaresi internet üzerinden oynanabilen yeni şans oyunları başlatmıştı. Nisan ayından beri internetten oynanan Süper Piyango 14 Temmuz tarihli çekilişte de ikramiyeler sahiplerini buldu.
SÜPER PİYANGO KAZANAN BİLET NUMARALARI
100.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 413621
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:
081299 - 122871 - 152708 - 165521 - 223114 - 265079 - 311616 - 411583 - 469732 - 483574
5.000 TL ikramiye kazanan numaralar:
028162 - 163162 - 200335 - 215186 - 264666
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar: 1 - 9
SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA
Süper Piyango 14 Temmuz çekilişi için bilet sorgulama işlemini 'http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_superpiyango.php' adresinden gerçekleştirebilirsiniz.