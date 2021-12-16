'Superman'im' diyerek kafedeki masaların üzerine atladı

İstanbul Kadıköy'deki bir eğlence mekanında geçtiğimiz salı günü saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, müşterilerin yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir kişi ''Ben Superman'im'' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.

Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen kişi, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi.

Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



''MASALARIN ÜZERİNE ATLADI''



İşletmenin personeli, olayı şöyle anlattı:



''Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı.

Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor.''