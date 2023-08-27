Şüphe üzerine arama yapılan otomobilden cephanelik çıktı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.