Şüphe üzerine arama yapılan otomobilden cephanelik çıktı

Konya’da polis ekiplerinin devriye attığı sırada şüphe üzerine aranan otomobilden 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphe üzerine arama yapılan otomobilden cephanelik çıktı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği’ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

Şüphe üzerine arama yapılan otomobilden cephanelik çıktı - 1

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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