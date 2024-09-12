Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Çorum'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Olay gece geç saatlerinde Akkent TOKİ konutlarında yaşandı. Devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine kamyoneti durdurdular.

Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üst aramasını yaptılar. Yapılan aramada araç ve şüphelilerin üzerinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 20 adet fişek ele geçirdi.

Bulunan ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Öne Çıkan Video

İki yaşındaki torununu balkondan itti

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Konya'da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç 50 metre uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç 50 metre uçtu: 2 yaralı

Malatya'da feci kaza: 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Malatya'da feci kaza: 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...