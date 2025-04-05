Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.
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