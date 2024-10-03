Şüphe üzerine durduruldu, 22 yıl hapis cezası çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurulan 35 yaşındaki kadının, 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulduğu tespit edildi.

Şüphe üzerine durduruldu, 22 yıl hapis cezası çıktı


Sefaköy Metrobüs Durağı'nda polis ekipleri, durumunu şüpheli buldukları kadını durdurdu.

Kimlik kontrolünde adının Şeker olduğu belirlenen kadın hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Sefaköy Polis Merkezi'ne götürülen kadının, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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