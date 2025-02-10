Şüphe üzerine durduruldu: 3 milyon tane makaron çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup aradı.



Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, gümrük kaçağı 3 milyon makaron buldu.



Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.