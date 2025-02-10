Şüphe üzerine durduruldu: 3 milyon tane makaron çıktı

Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Şüphe üzerine durduruldu: 3 milyon tane makaron çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup aradı.

Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, gümrük kaçağı 3 milyon makaron buldu.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...