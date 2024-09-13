Şüphe üzerine durduruldu: Çalıntı çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durduruldu: Çalıntı çıktı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı kullanıcısına yönelik faaliyette, Akbük Mahallesi’nde devriye esnasında plakasız motosiklet ile seyir halinde olan (E.A) isimli şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kontrolde, motosikletin şase numarasının kazındığı ve çalıntı olduğu tespit edildi.

Ayrıca motosiklet ve şüpheli üzerinde yapılan aramada ise 30 gram uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

Şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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