Şüphe üzerine durduruldu: Üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Arama sırasında şüphelinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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