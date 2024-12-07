Şüpheli hareketleri dikkat çekti,  jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişiden, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli hareketleri dikkat çekti,  jandarma tarafından yakalandı

'ın Koçarlı İlçe Komutanlığınca İncirliova-Koçarlı Karayolu, Koçarlı yolu girişinde devriye çalışması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan N.D., ekiplerin dikkatini çekti.

Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

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