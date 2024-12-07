Şüpheli hareketleri dikkat çekti,  jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova-Koçarlı Karayolu, Koçarlı yolu girişinde devriye çalışması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan N.D., ekiplerin dikkatini çekti.

Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.