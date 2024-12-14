Şüpheli kişinin üzerinden tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova-Koçarlı Karayolu Koçarlı ilçe girişinde icra edilen devriye sırasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan kişinin şüpheli hal ve hareketlerde bulunması üzerine ekipler üst araması gerçekleştirdi.

N.D. isimli kişinin yapılan üst aramasında; 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli kişi hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.