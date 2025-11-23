Şüpheli ölüm: Cesedi 150 metre uzakta bulundu
23.11.2025 03:08
İHA
“Sakarya’da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ümit Kiraz’ın ormanlık alanda park edilmiş aracının yakınında tüfek ve kan izlerine rastlandı, 150 metre ötede ise cansız bedeni bulundu.”
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ümit Kiraz, ormanlık alanda ölü bulundu.
Olay Selahiye Mahallesi'ndeki asfalt şantiyesinin yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ulaşılamadığı bildirildi.
Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında araç sahibi Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde hareketsiz halde bulundu. AFAD ekiplerinin sarp arazideki zorlu çalışması sonunda sağlık ekiplerine teslim edilen Kiraz'In yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.